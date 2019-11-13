Звезда "Дом-2" Александра Черно: "Мне нужно духовно питаться хорошим"

Так, Александра Черно отметила, что бывает абсолютно счастлива лишь в те моменты, когда находится дома. Совсем недавно Саше вместе с супругом Иосифом удалось вырваться на отдых, и они поехали в родной для девушки Сергиев Посад.Известно, что думать о хорошем звезда "Дом-2" Александра Черно пыталась гуляя по родным улицам под дождем. По ее словам, плохая погода не помешала ей пройти пешком практически через весь город. Тем не менее возвращаться туда жить Александра не собирается, так как ей кажется, что в городе нет ничего интересного, хотя и столица расположена довольно близко.Расстроилась Александра Черно и из-за отсутствия шоурумов, а также отметила, что найти достойную работу там практически невозможно. Подобные высказывания участницы телестройки понравились далеко не всем.