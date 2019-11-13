Названа дата выпуска нового внедорожника Chery Jetour X95





C выходом новой серии машин от Chery Holding Group производительность суббренда Jetour превзошла все ожидания. X70 был указан в каталоге только два месяца, а общий объем продаж превысил 20 тысяч единиц. Чтобы идти в ногу с рыночным ритмом и расширять линейку продуктов, марка собирается начать производство флагманского спортивного внедорожника Jetour X95. Хотя она основана на модели X90, новинка является более габаритным предложением для клиентов. Разница также в том, что кроссовер оснащен затемненными фарами и хромированной точечной решеткой, за исключением других изменений в экстерьере и интерьере.С точки зрения технической конфигурации, X95 обеспечивает систему предупреждения усталости водителя, столкновения при помощи радиолокационного контроля, опознавания транспортного средства в задней слепой зоне, видеорегистратора с интеллектуальным приводом на 360 градусов, двойную подушку безопасности и климат-контроль. Силовой агрегат идентичен машине, на которой основан новый продукт от Jetour. Комплект включает 1.6-литровый двигатель мощностью 194 л. с. и максимальным крутящим моментом 290 Н·м, чему сопутствует 7-ступенчатая ​​коробка передач с двойным сцеплением. Начало продаж китайского SUV намечена на 28 ноября, который можно приобрести за 1,3 млн рублей.