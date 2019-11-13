Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре
Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре. Перспективная новинка уже появилась в базе данных организации Wi-Fi Alliance.
Несмотря на прогнозы экспертов и получение сертификата Wi-Fi Alliance, южнокорейский техногигант планирует представить свой новый смартфон Samsung Galaxy A51 не в ноябре, как полагалось ранее, а в последний месяц текущего года. По предварительной информации, устройство станет своего рода эксклюзивом для розничных продаж. Хотя подобное обстоятельство имеет отношение лишь к индийскому рынку, в России дела могут обстоять иначе. Не так давно в Сети уже появились первые изображения, которые демонстрируют дизайн устройства, тогда же стало известно, что гаджет оснастят блоком из четырех основных камер с максимальным разрешением в 32 мегапикселя.
Теперь же появились и первые данные о технических характеристиках грядущего дебютанта. Отмечается, что в модели появится AMOLED¬-дисплей и фирменная однокристальная SoC Exynos 9611. «Из коробки» пользователю будет доступно 4 гигабайта оперативно и 64-128 гигабайт постоянной памяти.
Несмотря на прогнозы экспертов и получение сертификата Wi-Fi Alliance, южнокорейский техногигант планирует представить свой новый смартфон Samsung Galaxy A51 не в ноябре, как полагалось ранее, а в последний месяц текущего года. По предварительной информации, устройство станет своего рода эксклюзивом для розничных продаж. Хотя подобное обстоятельство имеет отношение лишь к индийскому рынку, в России дела могут обстоять иначе. Не так давно в Сети уже появились первые изображения, которые демонстрируют дизайн устройства, тогда же стало известно, что гаджет оснастят блоком из четырех основных камер с максимальным разрешением в 32 мегапикселя.
Теперь же появились и первые данные о технических характеристиках грядущего дебютанта. Отмечается, что в модели появится AMOLED¬-дисплей и фирменная однокристальная SoC Exynos 9611. «Из коробки» пользователю будет доступно 4 гигабайта оперативно и 64-128 гигабайт постоянной памяти.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:15