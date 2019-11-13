Ученые рассказали о возникновении у человека чувства справедливости





Исследование показало, что в групповом конфликте моральная оценка меняется в процессе индивидуального развития. У детей это безусловная поддержка членов своей группы, а у взрослых справедливое отношение к чужим группам. Опыт проходил в три этапа: покой, диалог на разные темы и разрешение моральных задач. В процессе всего испытания ученые регистрировали сердечный ритм испытуемых, чтобы оценить возможное стрессовое состояние участников.Исследователи поняли, что дети, которые поддержали чужие группы, получили больший выброс адреналина, чем те, кто отстаивал своих. У взрослых людей ситуация оказалась обратной. При поддержке чужих групп постоянного рассогласования не наблюдалось, более того обсуждалось справедливое отношение. Ученые убеждены, что системы, развитие которых выполняется на разных этапах психофизиологического развития, могут быть противоречивыми.