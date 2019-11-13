Милонов выступил в защиту Асмус после секс-сцены в фильме "Текст"

Многочисленные СМИ и недоброжелатели распространяли информацию о том, что эротическая сцена в кинодраме "Текст" является реальной. Некоторые поклонники Кристины Асмус даже обвиняли её в измене Гарику Харламову. 31-летняя актриса уже который день подвергается нападкам со стороны интернет-троллей и теперь вынуждена ходить в сопровождении телохранителя. Все же, в её защиту выступило множество представителей отечественного шоу-бизнеса и даже известные политические деятели.Одним из них оказался депутат Государственной Думы Виталий Милонов. По словам парламентария, подобные последствия являются "издержками профессии актрисы". Он считает, что публика уделила слишком много внимания этому случаю, поскольку фильм имел совершенно иное значение. Милонов также утверждает о нежелании Асмус "вредить своему ребенку", а люди, обвиняющие её в супружеской неверности, просто пытаются пропиариться на ровном месте. Более того, он раскритиковал попытки пользователей Сети рассорить супругов и начать травлю артистки.