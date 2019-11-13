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Никита Ефремов и Мария Ивакова впервые вышли в свет вместе и стали парой года

Слухи о романе между актером Никитой Ефремовым и телеведущей Марией Иваковой ходят уже относительно давно. Впервые об их отношениях заговорили после того, как они появились вместе на свадьбе Влада Топалова и Регины Тодоренко. Теперь же звездная пара, наконец, впервые вышла вместе в свет.
Никита Ефремов и Мария Ивакова впервые вышли в свет вместе и стали парой года

Ефремов и Ивакова появились вместе на вручении премии журнала Glamour. Знаменитости мило обнимались, всегда держались рядом и не сводили друг с друга взглядов. Примечательно, что еще год назад Мария Ивакова прибыла на церемонию вручения этой же премии одна, теперь же ситуация изменилась. К слову, ничего удивительного в этом нет, ведь по версии журнала, их назвали «Парой года». Актер после этого признался, что по поводу получения приза испытывает лишь «благодарность и спокойствие». В то же время, добавил Никита Ефремов, отвечать на вопросы прессы о помолвке с моделью он не готов.

«Это личные вопросы. Самое важное в подобных отношениях – это суметь сохранить что-то для себя», - добавил он.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:39

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