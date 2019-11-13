Никита Ефремов и Мария Ивакова впервые вышли в свет вместе и стали парой года





Ефремов и Ивакова появились вместе на вручении премии журнала Glamour. Знаменитости мило обнимались, всегда держались рядом и не сводили друг с друга взглядов. Примечательно, что еще год назад Мария Ивакова прибыла на церемонию вручения этой же премии одна, теперь же ситуация изменилась. К слову, ничего удивительного в этом нет, ведь по версии журнала, их назвали «Парой года». Актер после этого признался, что по поводу получения приза испытывает лишь «благодарность и спокойствие». В то же время, добавил Никита Ефремов, отвечать на вопросы прессы о помолвке с моделью он не готов.«Это личные вопросы. Самое важное в подобных отношениях – это суметь сохранить что-то для себя», - добавил он.