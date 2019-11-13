"Когда очень любишь покушать": Младшая дочь Джигана Майя расплакалась из-за маленькой порции еды

На данный момент рэпер Джиган с беременной супругой Оксаной Самойловой и дочерьми Ариелой, Леей и Майей отдыхает на Мальдивах. Возлюбленная исполнителя не забывает своих подписчиков в Instagram и ежедневно публикует фото и видео. Сегодня модель показала ролик, на котором запечатлена ее младшая дочь Майя. Малышка сидит за столом и плачет из-за того, что ей досталась маленькая порция еды. Когда Майе добавляют еще овощей, она вытирает слезы, успокаивается и начинает кушать. В комментарии к публикации Оксана Самойлова написала: "Когда очень любишь покушать. Майя. Ну как так можно любить еду".Подписчики пришли в восторг от просмотренных кадров. Многие отметили, что видео получилось очень милым и трогательным. Некоторые начали в шуточной форме просить Джигана и его возлюбленную дать Майе еще одну порцию. За несколько десятков минут ролик просмотрели почти 800 000 пользователей Сети.