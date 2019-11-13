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Астрономы рассказали, что ядра экзопланет отвечают за наличие жизни на поверхности

Британские астрономы утверждают, что ядра экзопланет отвечают за наличие жизни на поверхности. Структура и материалы центра небесных тел влияют на магнитное поле, необходимое для существования организмов.

Каменистые планеты, известные также как «сверхземли», удивительно многочисленны в Галактике Млечный Путь. Они являются наиболее вероятными небесными телами для обитания живых организмов, говорят астрономы. Получение лучшего представления об их внутренних структурах поможет предсказать, способны ли они генерировать магнитные поля, которые способствуют существованию жизни. Европейские ученые обнаружили жидкую воду на планете в 124 световых годах от Солнечной системы. Возможно, что в этом далеком мире, получившим название K2-18 b, формируются облака и падают дожди.

Планета находится в пределах того, что астрономы нарекли «жилой зоной» с умеренными температурами. Космический телескоп Kepler работал в этом направлении еще с 1995 года и теперь известно около 4000 таких экзопланет. В зависимости от того, имеют ли они твердое ядро из никеля или железа, окруженное внешним слоем жидкого металла, это может предоставить глобальное магнитное поле. На Земле оно останавливает значительную часть солнечного излучения, отклоняя поток заряженных частиц. В противном случае жизнь была бы невозможна из-за высокого радиационного фона и испепеляющих температур. Сейчас астрономы пытаются разработать способ определения внутренней структуры этих будущих площадок для органики.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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