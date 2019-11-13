Рита Дакота прокомментировала слухи о помолвке бывшего мужа Влада Соколовского

Недавно бдительные фанаты Влада Соколовского обратили внимание на обручальное кольцо на его пальце. Рита Дакота напомнила, что примирение с бывшим супругом исключено, поэтому вывод напрашивается сам собой: артист либо женился, либо обручился. Подтвердить догадки не смогла даже Рита Дакота, которая при ответах на вопросы своих фанатов в Instagram допустила, что возможно планируется бракосочетание.Сам же Влад Соколовский предпочитает о личных отношениях не рассказывать. После громкого разрыва с Ритой Дакотой он искал только легкости в отношениях.