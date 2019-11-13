Рита Дакота прокомментировала слухи о помолвке бывшего мужа Влада Соколовского
Рита Дакота решила прокомментировать разговоры о помолвке Влада Соколовского, ее экс-супруга. Сам вокалист свою жизнь не афиширует, потому объяснять кривотолки доводится его бывшей супруге.
Недавно бдительные фанаты Влада Соколовского обратили внимание на обручальное кольцо на его пальце. Рита Дакота напомнила, что примирение с бывшим супругом исключено, поэтому вывод напрашивается сам собой: артист либо женился, либо обручился. Подтвердить догадки не смогла даже Рита Дакота, которая при ответах на вопросы своих фанатов в Instagram допустила, что возможно планируется бракосочетание.
Сам же Влад Соколовский предпочитает о личных отношениях не рассказывать. После громкого разрыва с Ритой Дакотой он искал только легкости в отношениях.
Недавно бдительные фанаты Влада Соколовского обратили внимание на обручальное кольцо на его пальце. Рита Дакота напомнила, что примирение с бывшим супругом исключено, поэтому вывод напрашивается сам собой: артист либо женился, либо обручился. Подтвердить догадки не смогла даже Рита Дакота, которая при ответах на вопросы своих фанатов в Instagram допустила, что возможно планируется бракосочетание.
Сам же Влад Соколовский предпочитает о личных отношениях не рассказывать. После громкого разрыва с Ритой Дакотой он искал только легкости в отношениях.