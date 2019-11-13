Новая iOS 13.2.2 лишила iPhone и iPad автономности





Компания Apple недавно выпустила обновление для своих мобильных программных платформ для фирменных смартфонов и планшетов. Изначально это незначительное обновление должно было решить некоторые проблемы с потерями связи и работой в режиме многозадачности, однако, как выяснилось позднее, новый программный код принес пользователям продукции компании новые проблемы. Многие пользователи iPhone и iPad начали жаловаться в Сети на значительное снижение показателей времени работы их устройств от одной зарядки АКБ.Сейчас недовольные пользователи публикуют свои многочисленные жалобы в популярных соцсетях, при этом описание проблемы практически во всех случаях выглядит одинаково – до установки очередного обновления время работы гаджетов от одного заряда было хорошим, но после этого все стало «очень плохо». К примеру, в отдельных случаях устройства теряют 67% от полного заряда всего за 2 часа. Кроме того, помимо проблемы с быстрой разрядкой устройств, некоторые пользователи iPhone и iPad начали также оставлять жалобы и на сброс подключений Bluetooth и Wi-Fi.