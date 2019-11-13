Эксперты назвали самые «зеленые» автомобили 2019 года





Каждый год автопроизводители представляют множество новых транспортных средств, многие из которых считаются «зелеными» или безвредными для окружающей среды, однако есть другие способы их признания. В этом году номинантами на звание самого экологичного автомобиля станут Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 и Toyota Corolla. 15-е по счету вручение премии состоится на платформе Автосалона в Лос-Анджелесе 2019. Напоминаем, что в прошлом году тоже победила японская марка Honda Insight, а в 2018 году — Honda Clarity.Некоторые эксперты отдают предпочтение Mazda3 за её инновационную технологию SKYACTIV-G, а также экономичную Corolla, которая расходует всего лишь 4,5 л топлива на 100 км дороги. На автовыставке представлен широкий выбор «чистых» автомобилей: от высокоэффективных моделей с двигателями внутреннего сгорания и полу-электромобилей до растущего числа гибридов с подключаемыми модулями и полностью электрических транспортных средств. Поэтому определение лидера составит некоторые трудности для жюри.