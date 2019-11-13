Врачи рассказали, как правильно отдохнуть в отпуске





По словам специалиста, на отпуск следует отводить не менее двух недель, поскольку в течение первых нескольких дней организм будет лишь перестраиваться на отдых. Кроме того, эксперт напоминает, что российским законодательством всем работающим гражданам предусмотрено право на ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом есть немало людей, которые предпочитают разделить положенный им для отдыха период на мелкие временные промежутки. Законодательством подобное допускается, но нужно принимать во внимание тот факт, что организму для перестроения с рабочего на отпускной режим потребуется от 5 до 7 дней. Поэтому брать на отпуск всего неделю – не очень целесообразно. Куда лучше выделить не менее 2 недель отпуска. Кроме того, по словам врача, во время отпуска важно провести время эффективно. Нужно как можно больше гулять и плавать, заниматься спортом, дышать свежим воздухом, желательно также организовать правильное питание. А вот лежание на шезлонге и тем более перед телевизором особой пользы не принесет.Эксперт также добавил, что переносить отпуск на следующий год или вообще от него отказываться – затея нерациональная. Если работать без отпуска, ресурсов организма хватит лишь на 2-3 года.