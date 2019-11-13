Названы привычки в еде, которые приводят к лишнему весу





Как отмечают эксперты, чтобы не набирать лишние килограммы, следует придерживаться строго установленного размера порций и тщательно контролировать количество потребленной пищи. К примеру, любители есть перед монитором ПК или телевизором могут даже не заметить, как съедают значительно больше положенного. Даже при активных и регулярных физических нагрузках и соблюдении правильного режима питания следует избегать импровизированных перекусов и контролировать съеденное в спешке. В таких случаях, уверены специалисты, повышается риск употребить что-либо из вредного фаст-фуда, что негативно отразится на фигуре. Еще одна вредная привычка, которая только способствует набору веса – неправильный выбор продуктов. Речь о жирной, слишком калорийной и прочей вредной пище.Также крайне не рекомендуется есть быстро. Дело в том, что сигнал о насыщении приходит в мозг от желудка с 20-минутной задержкой, именно поэтому люди нередко съедают лишнее.