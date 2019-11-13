Певицу из Black Star Клаву Коку госпитализировали после концерта в Израиле

Клава Кока попала в одну из больниц Москвы после выступления в Израиле. Известно, что протеже Тимати испытывала тяжелую лихорадку, которая закончилась потерей сознания. Врачи сначала назначили ей капельницы, но состояние звезды ухудшилось. Близкие певицы говорят, что она испытывала трудности при ходьбе, поэтому медики перевели её в стационар. После нескольких анализов исполнительнице поставили диагноз "гнойная ангина и сильное переутомление".Сейчас жизни Коки ничего не угрожает, которая даже опубликовала несколько фотографий из собственной палаты. Многочисленные поклонники оставляли сочувственные комментарии и переживали по поводу её плохого здоровья. В лейбле Black Star сообщили об отмене будущих гастрольных туров, съемок клипов и презентации нового альбома до полного выздоровления певицы. Клава Кока признается, что не хотела афишировать свою болезнь, но из-за волнений среди фанатов решила сделать официальное заявление.