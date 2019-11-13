Участник "Дом-2" Валерий Блюменкранц откровенно рассказал о своих чувствах к Ирине Пингвиновой





Сейчас участница телестройки Ирина Пингвинова собирает свои личные вещи, чтобы отправиться в Москву. В этот момент Яна Захарова пытается приложить максимум усилий, чтобы увести у нее молодого человека Дмитрия Чайкова. Однако в шоу возвращается экс-возлюбленный девушки Валерий Блюменкранц.Для того, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, Юлия Ефременкова позвонила Валере и прямо у него спросила, что он чувствует по отношению к Ире. Блюменкранц отметил, что у него конечно же есть чувства к экс-возлюбленной Ирине Пингвиновой, но будет ли он пытаться ее вернуть, он пока еще не знает.