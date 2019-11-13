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Участник "Дом-2" Валерий Блюменкранц откровенно рассказал о своих чувствах к Ирине Пингвиновой

В отношениях участников проекта "Дом-2" Ирины Пингвиновой и Димы Чайкова на данном этапе все достаточно сложно. Ко всему прочему, на телестройку намерен вернуться Валерий Блюменкранц, который откровенно заявляет, что чувства к бывшей возлюбленной у него безусловно есть.

Участник "Дом-2" Валерий Блюменкранц откровенно рассказал о своих чувствах к Ирине Пингвиновой

Сейчас участница телестройки Ирина Пингвинова собирает свои личные вещи, чтобы отправиться в Москву. В этот момент Яна Захарова пытается приложить максимум усилий, чтобы увести у нее молодого человека Дмитрия Чайкова. Однако в шоу возвращается экс-возлюбленный девушки Валерий Блюменкранц.


Для того, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, Юлия Ефременкова позвонила Валере и прямо у него спросила, что он чувствует по отношению к Ире. Блюменкранц отметил, что у него конечно же есть чувства к экс-возлюбленной Ирине Пингвиновой, но будет ли он пытаться ее вернуть, он пока еще не знает.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:03

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