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В Роспотребнадзоре назвали лучшее время для прививки от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора поделились мнением о том, когда лучше всего делать прививку от гриппа. Утверждается, что вакцинацию следует проводить не позднее, чем за пару недель до того, как будет зафиксирован эпидемический рост.
В Роспотребнадзоре назвали лучшее время для прививки от гриппа

Граждане России, которые не прошли вакцинацию от гриппа, могут сделать это до наступления декабря, сообщает пресс-центр надзорного ведомства. К примеру, в минувший понедельник о своем прохождении вакцинации рассказал российский президент Владимир Путин. Глава государства в связи с этим даже призвал федеральных министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым не затягивать и последовать его примеру. Более того, возможное заболевание членов правительства из-за отсутствия прививки президент сравнил с «самострелом». Примерно тех же мыслей придерживаются и в Роспотребнадзоре.

«Вакцинация от этого заболевания должна быть проведена не позднее, чем за несколько недель до того, как начнется рост заболеваемости. В идеальном варианте прививку следует делать еще до начала эпидсезона - в период осенних месяцев», - отмечается в сообщении пресс-центра контрольно-надзорного ведомства. Более того, подчеркивается, что оптимальным временем для вакцинации является сентябрь, потому что организму для выработки соответствующего иммунитета против инфекции требуется до двух недель. Впрочем, добавляют специалисты ведомства, это еще не означает, что прививаться в ноябре уже поздно.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:04

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