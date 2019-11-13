Британские эксперты назвали признаки пневмонии у детей
Британские эксперты решили назвать основные признаки пневмонии у детей, так как данное заболевание является опасным, а в некоторых случаях становится причиной смерти. Нижеперечисленные симптомы должны в обязательном порядке натолкнуть родителей на необходимость посещения врача для назначения своевременного лечения.
Информация содержится в докладе ЮНИСЕФ, согласно которой, пневмония унесла большое количество детских жизней в минувшем году (около 800 тысяч малышей в возрасте до пяти лет по всему миру). Причиной заболевания является попадание в организм бактерий, вирусов и грибков, в результате чего в легких образуется жидкость, затрудняющая дыхание.
Среди признаков пневмонии числится кашель, повышение температуры тела, учащенное сердцебиение, потеря аппетита, слабость, повышенное потоотделение и боль в груди. Также ребенок может страдать от головной боли, испытывать чувство растерянности, дезориентации, усталость и совершать вдохи и выдохи с характерным хрипом. В случае проживания в городах и населенных пунктах с загрязненным воздухом ситуация усугубляется, поэтому важно начать своевременно лечение, обратившись к врачу.
Информация содержится в докладе ЮНИСЕФ, согласно которой, пневмония унесла большое количество детских жизней в минувшем году (около 800 тысяч малышей в возрасте до пяти лет по всему миру). Причиной заболевания является попадание в организм бактерий, вирусов и грибков, в результате чего в легких образуется жидкость, затрудняющая дыхание.
Среди признаков пневмонии числится кашель, повышение температуры тела, учащенное сердцебиение, потеря аппетита, слабость, повышенное потоотделение и боль в груди. Также ребенок может страдать от головной боли, испытывать чувство растерянности, дезориентации, усталость и совершать вдохи и выдохи с характерным хрипом. В случае проживания в городах и населенных пунктах с загрязненным воздухом ситуация усугубляется, поэтому важно начать своевременно лечение, обратившись к врачу.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:44