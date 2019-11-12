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МКБ представит своим клиентам многофункционального «Цифрового помощника»

Московский кредитный банк (МКБ) намерен привлечь к работе с клиентами искусственный интеллект: кредитная организация сообщила о разработке нового «умного» сервиса. Как сообщает Live24.ru, речь идет о «Цифровом помощнике», который возьмет на себя консультацию пользователей по вопросам кредитных карт и даже общение с соискателями на вакансии в МКБ.
МКБ представит своим клиентам многофункционального «Цифрового помощника»

Запуск пилотного проекта «Цифровой помощник» от стартапа ARNI.io стал возможен в рамках акселерационной программы Banktech 3.0, организатором которой выступает компания «Финтех Лаб». В настоящее время уже готова первая версия продукта. В нынешней редакции основным назначением инструмента станет предоставление «помощником» на специальной странице сайта mkb.ruв режиме реального времени информации об условиях выпуска и обслуживания кредитных карт МКБ.

Как отметил сооснователь проекта ARNI.io Алексей Дурнев, для представляемого им стартапа работа с МКБ – уникальная возможность апробировать опыт компании в сфере банковских услуг.«У нас были опасения, что крупные банки слишком инертны, но сотрудничество с командой МКБ складывается продуктивно: банк быстро реагирует на все запросы, ставит нам интересные новые задачи», – сообщил он.

«Грамотная реализации проектов с использованием искусственного интеллекта позволяет клиентам получить ответ на интересующие их вопросы в считанные секунды, а также снижает расходы на поддержку бизнес-процессов», - подчеркнул в свою очередь возглавляющий управление диджитал-маркетинга Московского кредитного банка Виктор Ковязин. Представитель МКБ также рассказал, что кредитная организация намерена продолжать сотрудничество с ARNI.io, в рамках которого планируется внедрять и другие современные функции, открывая клиентам новые удобные дистанционные каналы обслуживания.

Напомним, универсальный коммерческий частный банк МКБ на сегодняшний день является одним из самых надежных и устойчивых в РФ. Это доказывают многочисленные рейтинги, а также данные рэнкинга по итогам 2018 года, когда он вошел в тройку банков по объему активов. Кроме того, МКБ находится в перечне системно значимых кредитных организаций, утвержденном Банком России.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:38

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