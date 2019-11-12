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Ученые открыли высокоскоростную выброшенную черной дырой звезду

Ученые открыли высокоскоростную звезду S5-HVS1, предположительно выброшенную сверхмассивной черной дырой Стрелец А*. Скорость движения этого объекта в 10 раз превышает показатели аналогичных тел в галактике Млечный путь.
Ученые открыли высокоскоростную выброшенную черной дырой звезду

Впервые открыл высокоскоростную звезду S5-HVS1 Сергей Копосов. Ученый обнаружил это небесное тело во время наблюдения за Южным звездным потоком S5. Его внимание привлекла одна звезда, передвигающаяся по Млечному пути с огромной скоростью. Другие аналогичные объекты движутся примерно в 10 раз медленнее, поэтому специалист не мог не обратить на это внимание.

Ученые начали изучать этот вопрос и установили, что причиной появления высокоскоростной звезды S5-HVS1 может быть сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, расположенная в самом центре Млечного пути. Предполагается, что она выбросила в космос этот объект со скоростью около тысячи километров в секунду, это произошло примерно 5 млн лет назад.

Причиной такого эффекта ученые считают механизм Хиллза. Он описывают ситуацию, когда притяжение массивного объекта, например, Стрельца А*, разрывает гравитацию двух звезд, притягивая одну к себе, а другую отталкивая. Это приводит к тому, что последняя буквально «выстреливает» в обратном направлении.

Ученые считают S5-HVS1 прямым подтверждением работы механизма Хиллза, так как иначе наука не может объяснить скорость ее движения.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:30

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