Ученые открыли высокоскоростную выброшенную черной дырой звезду





Впервые открыл высокоскоростную звезду S5-HVS1 Сергей Копосов. Ученый обнаружил это небесное тело во время наблюдения за Южным звездным потоком S5. Его внимание привлекла одна звезда, передвигающаяся по Млечному пути с огромной скоростью. Другие аналогичные объекты движутся примерно в 10 раз медленнее, поэтому специалист не мог не обратить на это внимание.Ученые начали изучать этот вопрос и установили, что причиной появления высокоскоростной звезды S5-HVS1 может быть сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, расположенная в самом центре Млечного пути. Предполагается, что она выбросила в космос этот объект со скоростью около тысячи километров в секунду, это произошло примерно 5 млн лет назад.Причиной такого эффекта ученые считают механизм Хиллза. Он описывают ситуацию, когда притяжение массивного объекта, например, Стрельца А*, разрывает гравитацию двух звезд, притягивая одну к себе, а другую отталкивая. Это приводит к тому, что последняя буквально «выстреливает» в обратном направлении.Ученые считают S5-HVS1 прямым подтверждением работы механизма Хиллза, так как иначе наука не может объяснить скорость ее движения.