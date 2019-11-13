Уилл Смит снял шуточную версию фильма “Матрица” со своим старшим сыном Треем Смитом

Как отметил актер, в детстве его сына он снимал вместе с ним фильм под названием “Трейтрикс” по мотивам "Матрицы". Уилл Смит признался, что над проектом семья работала несколько лет, а в его сюжете лежит противостояние главного героя и злодея из-за могущественного амулета. Согласно задумке, актер играл плохого персонажа, а его сын должен был отбивать нападение, чтобы защитить родных. В подписи к посту артист предположил, что уже пора снимать новый эпизод и выразил надежду, что им удастся поработать уже сейчас.Как известно, Уилл Смит отказался от роли в “Матрице” в пользу вестерна “Дикий, дикий Запад”, который стал одним из наименее удачных в его карьере.