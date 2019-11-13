МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отека на лице

Фанаты обеспокоены состоянием здоровья певицы МакSим, которая вышла на сцену в Казани в платье, которое подчеркивало располневшую фигуру. Недавно в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения музыкальной премии “Золотой граммофон”, где артистка стала обладательницей статуэтки. Она вышла на сцену с песней, выбрав для выступления белое пышное платье, которое показала в Instagram. МакSим исполнила песню “Здесь и сейчас”, но зрители заметили, что ее лицо изменилось. В частности, поклонники раскритиковали артистку за опухлость, которая ранее не была ей свойственна.В комментариях под новой записью МакSим многие фолловеры интересуются ее состоянием здоровья. Предполагается, что к такому внешнему виду привела гормональная терапия.