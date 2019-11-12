Райан Джонсон обругал фанатов за критику его фильма «Звездные войны: Последние джедаи»

New trailer! And tickets on sale now for Thanksgiving!! 🔪 🦃 https://t.co/nCXgF91HS8 — Rian Johnson (@rianjohnson) October 28, 2019





В социальных сетях поклонники высказывались по большей части, конструктивно, как выразился Джонсон. Они были настроены добродушно, но среди них нашлись и критики. Режиссер предложил таким комментаторам «идти к черту». В прошлом году Райан Джонсон обвинил РФ в попытках оказать влияние на сюжет его картины. По словам кинодеятеля, его страницу в Twitter атаковали неизвестные лица якобы русского происхождения, намереваясь контролировать сюжетные моменты.Райан Крейг Джонсон - сценарист и режиссер из США. Учился в Школе искусств в 1996 году. Дебютным фильмом стал «Кирпич». На счету Джонсона почти два десятка кинолент.