АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
EUR 70.48 USD 63.91
Курс валют на 12.11.2019

Райан Джонсон обругал фанатов за критику его фильма «Звездные войны: Последние джедаи»

Режиссер ленты «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон негативно высказался в адрес фанатов саги, которые раскритиковали его фильм. Об этом он заявил в интервью Wired.
Райан Джонсон обругал фанатов за критику его фильма «Звездные войны: Последние джедаи»

В социальных сетях поклонники высказывались по большей части, конструктивно, как выразился Джонсон. Они были настроены добродушно, но среди них нашлись и критики. Режиссер предложил таким комментаторам «идти к черту». В прошлом году Райан Джонсон обвинил РФ в попытках оказать влияние на сюжет его картины. По словам кинодеятеля, его страницу в Twitter атаковали неизвестные лица якобы русского происхождения, намереваясь контролировать сюжетные моменты.

Райан Крейг Джонсон - сценарист и режиссер из США. Учился в Школе искусств в 1996 году. Дебютным фильмом стал «Кирпич». На счету Джонсона почти два десятка кинолент.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ford запатентовал новую технологию влагочувствительного…
МКБ представит своим клиентам многофункционального «Цифрового…
Семилетний сын актрисы Екатерины Шпицы занялся…
Ученые открыли высокоскоростную выброшенную черной дырой…
Александр Шульгин впервые прокомментировал обвинения Юлии Михальчик в…
В РФ создадут новые правила дорожного…
Евгений Воскресенский встретился со своей дочерью, оказавшейся…
Аллу Пугачеву заметили во время шопинга в московском…
Райан Джонсон обругал фанатов за критику его фильма «Звездные войны: Последние…
В ЮАР начали выпуск джина из слоновьего…
Юлия Высоцкая выбрала “похоронный” образ на премьеру фильма…
Volkswagen выпустил в Бразилии конкурента Renault…
Егор Кончаловский тайно женился на матери сына Марии…
Социальная сеть Instagram тестирует сервис, похожий на…
Екатерина Андреева вспомнила о встрече с наркоманом в…
Украина показала головку ракеты для «ликвидации» Крымского…
Эрику Герцег заметили с Валерием Меладзе после слухов о разводе его брата с Верой…
Два штамма бактерий некротического фасциита вызывают смертельную…
Екатерина Андреева ответила на слухи о разводе с мужем Душаном…
Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного…
Назван максимальный пробег, после которого требуется замена…
Минобороны получило заключительную в 2019 году партию РСЗО…
Андрей Разин назвал телеведущую Ксению Собчак "худшей…
Юлия Ковальчук в школе увела весь класс на концерт «Иванушек…
Выбраны победители номинаций Шнобелевской премии 2019…
В России из-за неисправности двигателя под отзыв попали 10 автомобилей марки…
Диетологи назвали полезные для сердца и сосудов…
Новые iPhone и iPad могут получить систему камер с…
Мать Юлии Началовой тронута поддержкой поклонников покойной…
Эксперты призвали встречать Новый год в одежде светлых…
Режиссер фильма “Ла-Ла Ленд” Дэмьен Шазелл выпустит новый проект с Брэдом…
Компания Sharp создала скручивающийся…
Эксперты научились определять наркоманов по отпечатку…
Орландо Блум и Кэти Перри сыграют свадьбу в…
Ученые создали противозачаточное средство, предотвращающее рак шейки…
Во время выписки жены из роддома Дмитрий Ульянов участвовал в пробах с Олесей…
«Русские витязи» получили четыре новых истребителя…
Врач рассказал о действиях в случае сильной боли при мышечном…
Тилль Линдеманн из Rammstein даст сольный концерт в…
Ученые создали импланты, срастающиеся с натуральной…
Просмотреть все новости