Эрику Герцег заметили с Валерием Меладзе после слухов о разводе его брата с Верой Брежневой





Не так давно ходили слухи о том, что Эрика Герцег увела супруга у Веры Брежневой, но певица опровергла эту информацию, отметив, что не сомневается в своем браке. Недавно звезда была запечатлена в гримерке вместе с Валерием Меладзе, который женат на Альбине Джанабаевой. Это сразу привело к слухам о вероятном романе между певицей и музыкантом. На фотографии Меладзе запечатлен с букетом красных роз, который протягивает ему Герцег после состоявшегося концерта.В комментариях многие подписчики Эрики Герцег неоднозначно отреагировали на этот кадр.