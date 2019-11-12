Два штамма бактерий некротического фасциита вызывают смертельную болезнь





Изначально ученым был известен один штамм некротического фасциита. Это бактерии, приводящие к опасному заражению мягких тканей. Однажды врачи столкнулись с пациентом с данным диагнозом и выписали ему стандартное лечение, однако его состояние только ухудшалось. Из-за отсутствия своевременной терапии медикам пришлом ампутировать ему несколько частей тела.В последствии ученые из Университета Мэриленда и Университета Техаса захотели узнать, почему привычное лечение от некротического фасциита не дало результата. Изучение этого случая показало, что на самом деле существует не один штамм бактерий, а два. Первый из них приводит к разрушению мышечной ткани, а второй попадает в кровь, а затем и в разные органы. По отдельности штаммы опасны для человека, но при правильном лечении не являются смертельными, однако вместе они вызывают тяжелую форму течения болезни, способную стать летальной.Чаще всего бактерии некротического фасциита попадают в организм через порезы и царапины. Практически все случаи заражения фиксируются среди жителей прибрежных районов, особенно тех, кто часто ест морепродукты. Ученые связывают распространение бактерий с глобальным потеплением.