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ПСБ запустил для клиентов "Онлайн-вклад" с доходностью до 6,45% годовых

Промсвязьбанк запустил новый депозит с повышенными ставками “Онлайн-вклад”. Им могут воспользоваться клиенты банка, которые еще не имеют онлайн-вкладов, но желают его получить. Депозит позволяет открыть вклад через мобильное приложение ПСБ на срок от четырех месяцев до двух лет.

Промсвязьбанк обещает максимальную доходность по новому депозиту до 6,45% при условии, что вкладчик размещает сумму от 100 тысяч рублей на два года. “Онлайн-вклад” требует пополнения в первые 30 дней с даты открытия, а затем автоматически пролонгируется не более трех раз. Эти действия продиктованы условиями вклада “Моя выгода”, которые действительны до осуществления продления срока.
ПСБ запустил для клиентов "Онлайн-вклад" с доходностью до 6,45% годовых

Банк ПСБ напоминает о наличии широкой линейки вкладов для физических лиц. Базовые вклады “Моя выгода”, “Моя копилка”, “Мои возможности” позволяют получить доход в сумме до 6,25% годовых. Клиенты получают в сберегательную ячейку накопительный счет “Акцент на процент”, позволяющий беспрепятственно вносить и снимать деньги без ограничения по сумме и сроку. При большем минимальном остатке на счету и достаточной сумме покупок по карте открывается возможность получать доход в сумме 7,5% годовых.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:45

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