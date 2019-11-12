ПСБ запустил для клиентов "Онлайн-вклад" с доходностью до 6,45% годовых





Промсвязьбанк обещает максимальную доходность по новому депозиту до 6,45% при условии, что вкладчик размещает сумму от 100 тысяч рублей на два года. “Онлайн-вклад” требует пополнения в первые 30 дней с даты открытия, а затем автоматически пролонгируется не более трех раз. Эти действия продиктованы условиями вклада “Моя выгода”, которые действительны до осуществления продления срока.Банк ПСБ напоминает о наличии широкой линейки вкладов для физических лиц. Базовые вклады “Моя выгода”, “Моя копилка”, “Мои возможности” позволяют получить доход в сумме до 6,25% годовых. Клиенты получают в сберегательную ячейку накопительный счет “Акцент на процент”, позволяющий беспрепятственно вносить и снимать деньги без ограничения по сумме и сроку. При большем минимальном остатке на счету и достаточной сумме покупок по карте открывается возможность получать доход в сумме 7,5% годовых.