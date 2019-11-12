АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
EUR 70.48 USD 63.91
Курс валют на 12.11.2019

Ведущий Антон Беккужев заступился за звезду "Дом-2" Ольгу Рапунцель

Ведущий рубрики "Правда или ложь" Антон Беккужев начал защищать звезду "Дом-2" Ольгу Рапунцель после того, как она выступила в вокальном этапе конкурса "Человек года".

Ведущий Антон Беккужев заступился за звезду "Дом-2" Ольгу Рапунцель

Стоит отметить, что Антон Беккужев чуть ли не единственный, кто не считает, что Ольга Рапунцель является спекулянткой. Большинство подчеркивают, что она систематически пытается пользоваться своим положением и при любой возможности напоминать, что она, в отличие от многих участников, является мамой.

Так, например Ксения Бородина в рамках программы "Бородина против Бузовой" не стала поддерживать Ольгу и раскритиковала ее, сказав, что она выступила очень слабо. Многие участники тоже подчеркивает, что Ольга Рапунцель пытается одержать победу за счет своего материнства.


Однако Антон Беккужев отмечает, что Ольга достойна победы, так как смогла построить крепкие отношения, создать семью и родить ребенка.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач назвала полный список признаков рака поджелудочной…
«Будет свадьба»: Михаил Шуфутинский женится, когда его «выберет достойная…
Доктора рассказали о свойствах витамина D, помогающих бороться с…
Филипп Киркоров с букетом цветов пришел на могилу Людмилы…
В США школьник оказался в реанимации после курения вейпа из-за отказавших…
Константин Богомолов остался опозоренным в пустом зале во время спектакля по его…
Эксперты установили вероятность вымирания человечества за…
Пелагея намекнула на вторую беременность и рассказала о воспитании старшей…
Ученые рассказали о положительном эффекте массажа на здоровье…
Дочь Виктории Бони Анджелина вынуждена передвигаться на костылях из-за сильного…
Названы самые яркие романы отмечающей 27-летие Алены…
Эксперты заявили о подорожании в России авто марки Volvo с января 2020…
Ведущий Антон Беккужев заступился за звезду "Дом-2" Ольгу…
Названы продукты, в которых плесень является…
ПСБ запустил для клиентов "Онлайн-вклад" с доходностью до 6,45%…
Звезда "Дом-2" Анастасия Лисова с мужем чуть не погибли в…
Врачи составили список самых полезных продуктов при гриппе и…
Виктория Лопырева рассказала о предложении руки и сердца от Игоря…
Стриминговый сервис Google Stadia запустят лишь с 12…
В будущих фильмах киностудии Marve появятся три новых…
Небо Сент-Луиса осветил «огненный шар» из метеорного…
Кириллу Терешину удалили его…
Настасья Самбурская показала идеальный пресс на отдыхе в Индийском…
Алексей Панин показал, как он привязывает свою дочь к…
Психологи назвали 5 факторов, увеличивающих шансы на…
Роза Сябитова раскрыла секреты успешного знакомства с…
Mitsubishi показала внедорожную версию минивэна…
Звезда "Дом-2" Инесса Шевчук рассказала, что тренировки помогают набрать…
Эксперты рассказали о 8 действенных способах избавиться от головной…
Журналисты Дании впечатлились российским ледоколом "Иваном…
Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев экстренно…
В Китае рассказали о военном преимуществе России над…
Названы факторы, мешающие возрождению в России…
Новый мужчина Евгении Феофилактовой ставит лайки под фотографиями…
Эксперты предупредили об опасности для здоровья сушки белья в…
Наталья Бочкарева вернулась в…
Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие…
Житель Саратовской области убил пожилого отца…
Эксперты назвали самые востребованные профессии в IT-сфере в 2020…
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
Просмотреть все новости