Ведущий Антон Беккужев заступился за звезду "Дом-2" Ольгу Рапунцель





Стоит отметить, что Антон Беккужев чуть ли не единственный, кто не считает, что Ольга Рапунцель является спекулянткой. Большинство подчеркивают, что она систематически пытается пользоваться своим положением и при любой возможности напоминать, что она, в отличие от многих участников, является мамой.Так, например Ксения Бородина в рамках программы "Бородина против Бузовой" не стала поддерживать Ольгу и раскритиковала ее, сказав, что она выступила очень слабо. Многие участники тоже подчеркивает, что Ольга Рапунцель пытается одержать победу за счет своего материнства.Однако Антон Беккужев отмечает, что Ольга достойна победы, так как смогла построить крепкие отношения, создать семью и родить ребенка.