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Названы самые яркие романы отмечающей 27-летие Алены Шишковой

Модели Алене Шишковой исполнилось 27 лет, в связи с чем пресса вспомнила об ее самых запоминающихся романах. Бизнесвумен имела отношения не только с рэпером Тимати, от которого родила ребенка.

Как известно, Алена Шишкова является популярной моделью и владелицей салона красоты на Арбате, а на ее страницу в Instagram подписано более 6 млн фанатов. После расставания с Тимати ей часто приписывают романы, но в жизни манекенщицы было как минимум 5 важных мужчин. С известным футболистом Максимом Ковалем она познакомилась в 2012 году на просторах социальных сетей, но о романе с ним не распространялась. В конце этого же года Шишкова познакомилась с Тимати, от которого родила дочь. В 2015 году ее заподозрили в романе с футболистом Антоном Шуниным, который в 2018 взял в жены модель Катю Григорьеву.

В 2016 появились слухи о романе с сыном миллиардера Никитой Мазепиным, которому на тот момент было 17 лет. Друзья модели рассказали, что в 2017 Шишкова имела короткие отношения с Юрием Осиповым. После публикации совместных фотографий с Павлом Дуровым публика была уверена, что модель имеет с ним романтическую связь, но инсайдеры сообщили о романе бизнесмена с блогером Машей Троцко.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:07

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