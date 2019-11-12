Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев экстренно госпитализирована





Как отметила Джулианна Хаф, она пришла проведать свою подругу Нину Добрев в отделении неотложной помощи. Фотограф показала несколько снимков в Stories, в том числе укутанные одеялом ноги актрисы. Также публике удалось увидеть своего кумира в кислородной маске. Поклонники стали переживать за состояние здоровья Нины Добрев, в связи с чем она прояснила ситуацию в своем микроблоге. Оказалось, что звезда пострадала от обострения аллергии, пережив анафилактический шок. Однако она уже отправилась домой и чувствует себя хорошо.В комментариях под записями артистки поклонники выразили свою поддержку, а также пожелали крепкого здоровья Нине Добрев.