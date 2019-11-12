Названы факторы, мешающие возрождению в России машиностроения





“Коминвест-АКМТ” в 2020 году отметил свое 28 летие, а Халецкий возглавляет компанию с 2003 года. Предприятие сталкивалось со взлетами и падениями, а новая команда энтузиастов работает там с 2002. В какой-то момент от фирмы осталась одна “оболочка”, но были приложены максимальные усилия для сохранения бизнеса. Когда сам предприниматель и его партнер Станислав Дорохин стали акционерами “Коминвеста”, их компания насчитывала пять человек, а стартовый капитал не превышал 20 тысяч долларов. К 2005 число сотрудников расширилось до 30, фирма стала более узнаваемой.Говоря о ключевом секрете успеха “Коминвест-АКМТ”, Халецкий выделил целеустремленность ее работников и руководства, наличие трудолюбия и постоянное привлечение инвестиций. Кроме того, бизнесмен считает важным не отказываться от начатого дела, даже если сперва ничего не получается, и непременно доводить перспективную занятость до конца.Сейчас компания занимается преимущественно выпуском коммунальной техники, это направление развивалось после 2005 года, когда стало ясно, что в России данная сфера не прогрессирует, а в стране используются устаревшие технологии. Опыт черпался от европейских компаний. Сократить расходы при производстве первых машин удалось за счет использования шасси МАЗ, готовый “товар” обходился в 5 млн рублей. Хотя по меркам того времени это все равно было дорого, все же цена оказалась на 40% ниже, чем ценники на аналоги на импортном шасси.После 2008 развивалось направление аэродромно-технического обеспечения, велось сотрудничество я рядом зарубежных дилеров. С 2011 года на фоне расширенной конкуренции пришлось реализовывать новые идеи и инициативы, дополнительной площадкой стал “Тосненский механический завод”, хотя в его модернизацию пришлось активно инвестировать средства. Вложения составили порядка 10 млн евро, это даже больше, чем стоимость самого предприятия. Для реализации замысла возникла необходимость брать кредит у Сбербанка,Александр Халецкий отметил, что причиной того, что в РФ редко обновляются производственные фонды, является нецелесообразность таких манипуляций. При их совершении предполагается, что затраты окупятся по меньшей мере в течение пяти лет, для чего необходим постоянный и подтвержденный рынок продаж. Однако далеко не всегда у предприятий имеется равномерная разгрузка производства. Еще одной проблемой выступают дорогие кредиты, ставка по ним может стартовать от 12%, тогда как за рубежом речь идет о 2-3%. Значительными являются и требования относительно залогового обеспечения. Бизнесмен считает важным наличие правильной мотивации и увлеченности собственным делом. Его команда понимала важность современной продукции, поэтому собиралась команда из более чем 40 талантливых инженеров-конструкторов, благодаря чему стало возможным воплощать в жизнь изделия любой сложности, притом за относительно короткие сроки, передает “Росбалт”.Полезный опыт Халецкий получил и при участии в финском предприятии “Амоматик”, его команда смогла понять европейский менталитет, методы управления фирмой и обрести другие знания. Впоследствии в Дубне был запущен новый завод, где реализовали ряд инноваций. Он проявил себя на 100%, обеспечивая бесперебойную работу.Для развития бизнеса основные кредиты брались в Сбербанке и Промсвязьбанке, но ставка постепенно росла, создавая значительную нагрузку. В 2016 пришлось пойти на реструктуризацию долгов, велись продолжительные переговоры. В итоге удалось добиться партнерства с дочерней организацией Сбербанка, получив еще один шанс продолжить развитие. Не меньшую помощь оказали субсидии НИОКР Минпромторга. Поддержка государства стала источником последующих инноваций и разработок, благодарны в “Коминвест-АКМТ” и заводу КАМАЗ, компании до сих пор ведут тесное сотрудничество.Говоря о конкуренции в машиностроении, Халецкий отметил, что есть как достойные игроки рынка, улучшающие качество продукции и стимулирующие к развитию, так и те, кто работают недобросовестно. Обычно они лишь делают вид, что ведут производство полного цикла, но при этом не соответствуют даже ключевым требования к производству. Чтобы противостоять таким “жуликам”, пользующимся лазейками в законодательстве, бизнесмен и его команда постоянно просят внести поправки и скорректировать целый перечень отраслевых процессов, чтобы продолжить работу могли только достойные и добросовестные предприятия. Такую позицию разделяют и другие “реальные” производители.Деятель жалуется, что обычно у псевдопроизводителей имеется больше ресурсов, хотя и нет качественного оборудования. Средства они предпочитают вкладывать в маркетинг, различные выставки и презентации, нередко покупая для себя всевозможные награды и звания, чтобы создать себе имя. Чаще всего они просто продают не впечатляющие качеством импортные изделия, получая доступную кредитную поддержку от иностранных производителей.Многие стараются оправдать продвижение зарубежной продукции отсутствие в РФ необходимых технологий и современных мощностей, но в действительности при наличии долгосрочного контракта на несколько лет реально создать любое производство, открыть рабочие места, заниматься разработкой и выплачивать налоги, имея отечественный образец. Подобные контракты сейчас предлагает Минобороны, у “Коминвест-АКМТ” имеются успешные примеры такого сотрудничества. Речь идет о поставках военной аэродромной техники, для чего используются исключительно “местные” детали, а сам процесс и его качество строго контролируются.Халецкий выступает одним из основателей “Спецавтопрома”, это первое СРО машиностроения на территории России. Ключевой целью выступает консолидация интересов машиностроительной отрасли. Во главе правления стоит ректор МАДИ Геннадий Кустарев, что обеспечивает тесное взаимодействие науки и производства. Полигон МАДИ впоследствии станет площадкой для проведения испытаний новой техники.