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В будущих фильмах киностудии Marve появятся три новых супергероя

Глава Marvel Кевин Файги рассказал о появлении трех новых супергероев в сериалах, которые вскоре выдут на канале Disney+. Кроме того, продюсер сообщил, что чуть позже эти же персонажи появятся и в будущих фильмах киностудии Marvel Studios.

Как сообщил новый глава киностудии Marvel Studios, фанатам комиксов стоит ждать скорого появления на экранах воплощения образов троих супергероев. Среди них Мисс Марвел, которая изначально задумывалась авторами, как аналог Капитана Марвела, Марк Спектор, борющийся с преступностью под псевдонимом Лунный Рыцарь, и Женщина-Халк. При этом все из вышеперечисленных супергероев обладают несколькими личностями, как минимум одна из которых является темной.

Так у Темного Рыцаря целых 4 альтер-эго, которые он получил в результате неудавшегося эксперимента, Женщина-Халк имеет две ипостаси, а Мисс Марвел - четыре версии личности, и далеко не все из них были позитивными. Кевин Файги пока не уточнил, будут ли новые персонажи комиксов полноценными героями новых сериалов, которые вскоре выйдет на канале Disney+, поэтому есть все шансы, что они появятся не более чем в нескольких эпизодах проектов, посвященных другим представителям киновселенной. Однако продюсер уточнил, что чуть позже эти же персонажи появятся в будущих фильмах киностудии Marvel Studios.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:00

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