Новый мужчина Евгении Феофилактовой ставит лайки под фотографиями мужчин





Хейтерам не дает покоя новая любовь Евгении Феофилактовой Маджид Гиа. Особенно они никак не поймут, почему он столько внимания уделяет ее сыну Даниэлю. Отмечают недоброжелатели и тот факт, что такие ухаживания мужчины с Востока за Евгенией выглядят очень наигранно.Тем более, что в социальных сетях уже активно обсуждают тему того, что Маджиду Гиа более интересны мужчины. Явное подтверждение тому, что он ставит лайки под очень странными снимками.Так, например сильный интерес у него вызвал спортсмен, который был немного обнажен. Маджид не только поставил под фото сердечко, но и добавил его себе в stories. Ко всему прочему, он выразил сильный восторг от увиденного.