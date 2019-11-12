Наталья Бочкарева вернулась в Instagram
Известная российская актриса Наталья Бочкарева неожиданно для всех вернулась в Instagram. Знаменитость прервала молчание и рассказала о том, что была занята множеством дел, не позволявших ей уделять хотя бы несколько минут в день социальным сетям.
Последнее обновление Натальи Бочкаревой в Instagram было опубликовано 3 недели назад, поэтому многие поклонники звезды решили, что она хочет окончательно отказаться от обновления своего аккаунта. Недавно же актриса опубликовала новую запись и объяснила подписчикам причину своего долгого отсутствия.
Наталья Бочкарева отметила, что в реальной жизни у нее накопилось много неотложных дел, поэтому не было даже минуты на то, чтобы открыть Instagram. Актриса находилась на гастролях, участвовала в нескольких проектах, а также помогала своим детям готовиться к новогодним праздникам.
По словам Натальи Бочкаревой, сегодня первый день, когда она имеет возможность никуда не спешить с самого утра. Актриса насладилась завтраком и вкусным кофе, а потом вспомнила, что давно не обновляла свою страницу в Instagram. Знаменитость пообещала больше не делать таких длинных перерывов.
Последнее обновление Натальи Бочкаревой в Instagram было опубликовано 3 недели назад, поэтому многие поклонники звезды решили, что она хочет окончательно отказаться от обновления своего аккаунта. Недавно же актриса опубликовала новую запись и объяснила подписчикам причину своего долгого отсутствия.
Наталья Бочкарева отметила, что в реальной жизни у нее накопилось много неотложных дел, поэтому не было даже минуты на то, чтобы открыть Instagram. Актриса находилась на гастролях, участвовала в нескольких проектах, а также помогала своим детям готовиться к новогодним праздникам.
По словам Натальи Бочкаревой, сегодня первый день, когда она имеет возможность никуда не спешить с самого утра. Актриса насладилась завтраком и вкусным кофе, а потом вспомнила, что давно не обновляла свою страницу в Instagram. Знаменитость пообещала больше не делать таких длинных перерывов.