Эксперты предупредили об опасности для здоровья сушки белья в доме





В холодное время года многие хозяйки сушат белье дома, что является необходимостью. Однако эксперты из Глазго пришли к выводу, что эта практика приводит к появлению плесени, которая становится причиной возникновения аллергических реакций. Дело в том, что влажная среда является благоприятной для развития споров, которые могут стать причиной развития легочных инфекций у чувствительных людей. При наличии плесени дома жильцы могут чаще болеть ринитом и простудами, а также страдать от тяжелой формы астмы. Особенно восприимчивыми являются маленькие дети. Медики предупреждают, что споры Aspergillus приводят к легочному аспергиллезу.Эксперты отмечают, что опасно сушить белье также на батареях. В квартирах важно использовать отжим на стиральной машине, проветривать помещения и пользоваться осушителями воздуха.