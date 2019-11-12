Эксперты рассказали о 8 действенных способах избавиться от головной боли
Эксперты сообщили, как избавиться от головной боли, если под рукой нет необходимых лекарств. Специалисты рассказали о 8 действенных не медикаментозных способах избавиться от недуга, которые всегда доступны и не имеют побочных явлений.
Так как одной из причин возникновения головной боли может стать обезвоживание, эксперты советуют при первых симптомах ухудшающего самочувствия выпить воды. Это поможет восстановить необходимый баланс и восстановить силы. Также может подойти и кофеиносодержащий напиток, однако в этом случае необходимо знать, что спровоцировало головную боль, чтобы не усугубить ситуацию. Если поводом для нее стало повышенное давление, то от подобного метода лучше отказаться, и воспользоваться другим. Однако в других случая кофе или чай вполне способны оказать обезболивающий эффект и снять вызывающие дискомфорт симптомы.
Головная боль может быть спровоцирована и перенапряжением, возникая в качестве реакции организма как на определенную, слишком эмоциональную ситуацию, так в результате хронического стресса. В таком случае необходимо минимизировать воздействие негативных факторов на психику, а также начать практиковать методики, которые помогают с ними бороться. Для этого подойдет медитация, йога или другие схожие занятия, которые позволяют расслабиться и отвлечься.
Также снять болевой синдром смогут более мягкое искусственное освещение и эфирные масла. Приглушенный свет или свечи вместо лампы, а также запах мяты или лаванды способны если не полностью излечить головную боль, то хотя бы сделать ее менее интенсивной. Таким же эффектом обладают и холодные компрессы: воздействия низких температур сужает сосуды и помогает избавить от физического дискомфорта.
Кроме того, среди действенных немедикаментозных методов избавиться от головной боли можно отметить и налаживание режима активности и отдыха. Недостаток физических упражнений и времени, проводимого на свежем воздухе, может крайне негативно сказаться на здоровье в целом, и в этом случае ощущение дискомфорта в висках станет только первым сигналом о наличии проблемы. Недостаток же сна кроме головокружения и сонливости провоцирует еще ряд негативных реакций. Именно поэтому сбалансировав свой распорядок дня так, чтобы хватало времени и на 8-часовой сон, и на упражнения, можно надолго забыть о головной боли.
Ранее, издание argumenti.ru предоставляло материл, в котором собраны пять сигналов организма, указывающих на инсульт головного мозга.
Так как одной из причин возникновения головной боли может стать обезвоживание, эксперты советуют при первых симптомах ухудшающего самочувствия выпить воды. Это поможет восстановить необходимый баланс и восстановить силы. Также может подойти и кофеиносодержащий напиток, однако в этом случае необходимо знать, что спровоцировало головную боль, чтобы не усугубить ситуацию. Если поводом для нее стало повышенное давление, то от подобного метода лучше отказаться, и воспользоваться другим. Однако в других случая кофе или чай вполне способны оказать обезболивающий эффект и снять вызывающие дискомфорт симптомы.
Головная боль может быть спровоцирована и перенапряжением, возникая в качестве реакции организма как на определенную, слишком эмоциональную ситуацию, так в результате хронического стресса. В таком случае необходимо минимизировать воздействие негативных факторов на психику, а также начать практиковать методики, которые помогают с ними бороться. Для этого подойдет медитация, йога или другие схожие занятия, которые позволяют расслабиться и отвлечься.
Также снять болевой синдром смогут более мягкое искусственное освещение и эфирные масла. Приглушенный свет или свечи вместо лампы, а также запах мяты или лаванды способны если не полностью излечить головную боль, то хотя бы сделать ее менее интенсивной. Таким же эффектом обладают и холодные компрессы: воздействия низких температур сужает сосуды и помогает избавить от физического дискомфорта.
Кроме того, среди действенных немедикаментозных методов избавиться от головной боли можно отметить и налаживание режима активности и отдыха. Недостаток физических упражнений и времени, проводимого на свежем воздухе, может крайне негативно сказаться на здоровье в целом, и в этом случае ощущение дискомфорта в висках станет только первым сигналом о наличии проблемы. Недостаток же сна кроме головокружения и сонливости провоцирует еще ряд негативных реакций. Именно поэтому сбалансировав свой распорядок дня так, чтобы хватало времени и на 8-часовой сон, и на упражнения, можно надолго забыть о головной боли.
Ранее, издание argumenti.ru предоставляло материл, в котором собраны пять сигналов организма, указывающих на инсульт головного мозга.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:16