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Эксперты рассказали о 8 действенных способах избавиться от головной боли

Эксперты сообщили, как избавиться от головной боли, если под рукой нет необходимых лекарств. Специалисты рассказали о 8 действенных не медикаментозных способах избавиться от недуга, которые всегда доступны и не имеют побочных явлений.

Так как одной из причин возникновения головной боли может стать обезвоживание, эксперты советуют при первых симптомах ухудшающего самочувствия выпить воды. Это поможет восстановить необходимый баланс и восстановить силы. Также может подойти и кофеиносодержащий напиток, однако в этом случае необходимо знать, что спровоцировало головную боль, чтобы не усугубить ситуацию. Если поводом для нее стало повышенное давление, то от подобного метода лучше отказаться, и воспользоваться другим. Однако в других случая кофе или чай вполне способны оказать обезболивающий эффект и снять вызывающие дискомфорт симптомы.

Головная боль может быть спровоцирована и перенапряжением, возникая в качестве реакции организма как на определенную, слишком эмоциональную ситуацию, так в результате хронического стресса. В таком случае необходимо минимизировать воздействие негативных факторов на психику, а также начать практиковать методики, которые помогают с ними бороться. Для этого подойдет медитация, йога или другие схожие занятия, которые позволяют расслабиться и отвлечься.

Также снять болевой синдром смогут более мягкое искусственное освещение и эфирные масла. Приглушенный свет или свечи вместо лампы, а также запах мяты или лаванды способны если не полностью излечить головную боль, то хотя бы сделать ее менее интенсивной. Таким же эффектом обладают и холодные компрессы: воздействия низких температур сужает сосуды и помогает избавить от физического дискомфорта.

Кроме того, среди действенных немедикаментозных методов избавиться от головной боли можно отметить и налаживание режима активности и отдыха. Недостаток физических упражнений и времени, проводимого на свежем воздухе, может крайне негативно сказаться на здоровье в целом, и в этом случае ощущение дискомфорта в висках станет только первым сигналом о наличии проблемы. Недостаток же сна кроме головокружения и сонливости провоцирует еще ряд негативных реакций. Именно поэтому сбалансировав свой распорядок дня так, чтобы хватало времени и на 8-часовой сон, и на упражнения, можно надолго забыть о головной боли.

Ранее, издание argumenti.ru предоставляло материл, в котором собраны пять сигналов организма, указывающих на инсульт головного мозга.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:16

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