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Звезда "Дом-2" Александра Черно дала совет Роману Макееву, чтобы он покинул проект

Звезда телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Александра Черно рискнула дать совет Роману Макееву, чтобы он мирился с бывшей женой и пока не поздно уходил с проекта.

Звезда "Дом-2" Александра Черно дала совет Роману Макееву, чтобы он покинул проект

Всем хорошо известно, что Саша Черно никак не может нормально разобраться в своих отношениях с Иосифом Оганесяном. Но зато она успешно раздает советы и лезет в чужие отношения. Так, например, Черно очень резко высказалась в адрес Алены Рапунцель и Романа Макеева и если подобные слова дойдут до Алены, то Александре скорее всего придется несладко.

Черно убеждена, что Макеев должен вернуться к своей экс-супруге и всячески советует ему так поступить. Она отмечает, что за годы семейной жизни может произойти всякое, но это еще не повод окончательно разрывать отношения. По ее словам, Роман пока еще может заслужить прощение Дианы, ведь у них есть общий сын Богдан.


Помимо этого, Александра Черно отмечает, что с Аленой у Ромы не будет хороших отношений, тем более, что она уже успела отметить тот факт, что ее избранник не идеален и теперь расставание только вопрос времени.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:08

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