Астролог предсказала Лолите появление нового мужа и рождение ребенка





По мнению астролога, развод с прошлым супругом пойдет Лолите на пользу, хотя она сама этого может пока не осознавать. Семейная жизнь превратила артистку в «обычную домохозяйку». Астролог отметила, что в последние годы огонь в глазах знаменитости полностью пропал, из-за чего она потеряла свою притягательность. Постепенно эта энергия начнет возвращаться к певице, что и приведет к большим переменам в ее жизни уже в 2020 году.Ирина Фалько предсказала появление у Лолиты нового возлюбленного, который станет шестым мужем знаменитости. У пары сложатся стабильные и долгие отношения, приносящие обоим партнерам только радость. Астролог не исключает даже появление ребенка. Подъем начнется и в творческой деятельности артистки, возможно, ей удастся найти новый образ, позволяющий раскрыть себя с другой стороны. По словам Ирины Фалько, звезда может даже написать собственную книгу либо сценарий для фильма.Также Лолита начнет наслаждаться каждым днем своей жизни, именно эта перемена станет основной, ведь артистка почувствует прилив сил и мотивации. Астролог уверена в том, что у знаменитости скоро начнется долгая белая полоса.