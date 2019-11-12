Диетолог рассказала о вреде картофеля и моркови для определенных людей





По словам Елены Соломатиной, корнеплоды являются крайне спорной темой, поэтому в каждом конкретном случае диетолог советует консультироваться с лечащим врачом. Свежая редька и морковка содержат в себе много клетчатки, поэтому помогают организму очиститься от вредных веществ и токсинов. При этом, такая еда противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, так как она может усилить проблемы, а также привести к несварению и сильной боли.Отдельно врач рассказала о вреде варенного картофеля и моркови. В таком виде эти овощи имеют высокий гликемический индекс, поэтому их нужно избегать людям, болеющим диабетом. При этом, если подобных проблемы нет, то блюда с ними стоит включать в постоянный рацион. Картофель в сваренном виде содержит много калия, а он приводит к снижению артериального давления, уменьшению отеков и в целом улучшает работу сердечно-сосудистой системы, сообщает vm.ru.Отдельно диетолог отметила, что подобные продукты лучше избегать людям, имеющим лишний вес. Вареный картофель способ привести к появлению дополнительных лишних килограммов, что ухудшит общее состояние человека.