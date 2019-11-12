АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
EUR 70.48 USD 63.91
Курс валют на 12.11.2019

Диетолог рассказала о вреде картофеля и моркови для определенных людей

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде корнеплодов для определенных людей. Врач подробно описала опасность употребления картофеля и моркови при заболеваниях ЖКТ, а также при проблемах с уровнем сахара в крови.
Диетолог рассказала о вреде картофеля и моркови для определенных людей

По словам Елены Соломатиной, корнеплоды являются крайне спорной темой, поэтому в каждом конкретном случае диетолог советует консультироваться с лечащим врачом. Свежая редька и морковка содержат в себе много клетчатки, поэтому помогают организму очиститься от вредных веществ и токсинов. При этом, такая еда противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, так как она может усилить проблемы, а также привести к несварению и сильной боли.

Отдельно врач рассказала о вреде варенного картофеля и моркови. В таком виде эти овощи имеют высокий гликемический индекс, поэтому их нужно избегать людям, болеющим диабетом. При этом, если подобных проблемы нет, то блюда с ними стоит включать в постоянный рацион. Картофель в сваренном виде содержит много калия, а он приводит к снижению артериального давления, уменьшению отеков и в целом улучшает работу сердечно-сосудистой системы, сообщает vm.ru.

Отдельно диетолог отметила, что подобные продукты лучше избегать людям, имеющим лишний вес. Вареный картофель способ привести к появлению дополнительных лишних килограммов, что ухудшит общее состояние человека.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае рассказали о военном преимуществе России над…
Названы факторы, мешающие возрождению в России…
Новый мужчина Евгении Феофилактовой ставит лайки под фотографиями…
Эксперты предупредили об опасности для здоровья сушки белья в…
Наталья Бочкарева вернулась в…
Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие…
Житель Саратовской области убил пожилого отца…
Эксперты назвали самые востребованные профессии в IT-сфере в 2020…
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
Юлия Михалкова покинула "Уральские Пельмени" из-за богатого…
Диетолог рассказала о вреде картофеля и моркови для определенных…
Звезда "Дом-2" Александра Черно дала совет Роману Макееву, чтобы он покинул…
Астролог предсказала Лолите появление нового мужа и рождение…
Hummer H2 получит "брутальную" комплектацию от…
Весёлая ведущая "Дом-2" Ольга Бузова чудила после концерта в…
Онищенко порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные…
Анастасия Волочкова похвасталась насыщенной сексуальной…
Трансжиры провоцируют потерю памяти в пожилом…
Преемник смартфона Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon…
Хилария и Алек Болдуин во второй раз за год потеряли…
Эксперты из Саудовской Аравии оценили себестоимость добычи нефти в…
Российские вертолеты Ми-8 оснастили защитой от самонаводящихся…
Диетологи предупредили о повышенном риске диабета при употреблении сладкого на пустой…
«Не только я уходил и возвращался»: Ягудин рассказал об отношениях с…
Начались продажи доступного смартфона Sharp Aquos…
Maserati презентовали последнюю модель GranTurismo…
«У нас все хорошо. Мы в разводе»: Надежда Ангарская рассказала о личной…
В России хотят сократить период использования шипованной…
СМИ сообщили об экстренной госпитализации вдовы Муслима Магомаева Тамары Синявской в…
В сети появились первые фото со свадьбы звезды "Дом-2" Яны Шевцовой и её взрослого…
Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной Екатерине…
Врачи: Прием пищи вечером вредит здоровью сердца у…
Анна Хилькевич призналась, что боялась остаться…
Первая коммерческая квантовая сеть будет создана в…
Ученые хотят оснастить эсминец «Лидер» керамической…
Косметологи рассказали, как добиться чистой кожи без черных…
Названы 10 лучших автомобилей в зимний период для…
Врач назвал эффективные способы предотвращения рака прямой…
Айза Анохина выставила на продажу собственное свадебное…
MacBook Pro с 16-дюймовым экраном представят в ближайшее…
Просмотреть все новости