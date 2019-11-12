Весёлая ведущая "Дом-2" Ольга Бузова чудила после концерта в Норильске



[center] [/center]

Популярную певицу Ольгу Бузову опять активно обсуждают пользователи Сети. А все потому, что после того, как она выступила на сцене в Норильске, Ольга вела себя достаточно весело. В своем личном аккаунте Instagram в stories она разместила

[center][/center]Популярную певицу Ольгу Бузову опять активно обсуждают пользователи Сети. А все потому, что после того, как она выступила на сцене в Норильске, Ольга вела себя достаточно весело. В своем личном аккаунте Instagram в stories она разместила видео , где видно, что успокоить ее практически было не реально.





Сначала Ольга Бузова танцевала по дороге в отель. Стоит отметить, что Ольга еле-еле стояла на ногах. Так, певица, попав в комнату, пыталась устроить снегопад, но выглядела в этот момент очень нелепо.Ольгу Бузову постоянно пытался угомонить ее концертный директор. Скорее всего, он прекрасно знал, что после подобного поведения на его подопечную посыпется шквал негатива. Однако саму звезду в тот момент мало что волновало, и она продолжала выплескивать свои эмоции, а в какой-то момент даже начала высказываться нецензурно.