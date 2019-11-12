АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
EUR 70.48 USD 63.91
Курс валют на 12.11.2019

Хилария и Алек Болдуин во второй раз за год потеряли ребенка

Супруга актера Алека Болдуина во второй раз за год потеряла ребенка. Хилария Болдуин поделилась сведениями о болезненном событии посредством нового видео на своей странице в Instagram.

В сентябре этого года супруга голливудской звезды проинформировала поклонников о новой беременности, но недавно в своем микроблоге жена Алека Болдуина призналась, что плод замер на четвертом месяце. При этом она отметила, что не станет забывать о том, как им повезло с уже родившимися наследниками. Также пара намерена продолжить попытки родить девочку. Как известно, в апреле этого года жена звезды уже пережила смерть ребенка, сердце которого перестало биться в утробе.

В браке Алек и Хилария Болдуин воспитывают дочь и троих сыновей. Младший наследник появился на свет в мае прошлого года. Также у актера есть дочь от отношений с Ким Бейсингер.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хилария и Алек Болдуин во второй раз за год потеряли…
Эксперты из Саудовской Аравии оценили себестоимость добычи нефти в…
Российские вертолеты Ми-8 оснастили защитой от самонаводящихся…
Диетологи предупредили о повышенном риске диабета при употреблении сладкого на пустой…
«Не только я уходил и возвращался»: Ягудин рассказал об отношениях с…
Начались продажи доступного смартфона Sharp Aquos…
Maserati презентовали последнюю модель GranTurismo…
«У нас все хорошо. Мы в разводе»: Надежда Ангарская рассказала о личной…
В России хотят сократить период использования шипованной…
СМИ сообщили об экстренной госпитализации вдовы Муслима Магомаева Тамары Синявской в…
В сети появились первые фото со свадьбы звезды "Дом-2" Яны Шевцовой и её взрослого…
Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной Екатерине…
Врачи: Прием пищи вечером вредит здоровью сердца у…
Анна Хилькевич призналась, что боялась остаться…
Первая коммерческая квантовая сеть будет создана в…
Ученые хотят оснастить эсминец «Лидер» керамической…
Косметологи рассказали, как добиться чистой кожи без черных…
Названы 10 лучших автомобилей в зимний период для…
Врач назвал эффективные способы предотвращения рака прямой…
Айза Анохина выставила на продажу собственное свадебное…
MacBook Pro с 16-дюймовым экраном представят в ближайшее…
Елена Летучая победила свой страх и стала на доску для…
Дана Борисова выпустит книгу про собственную…
Медики развенчали распространенные мифы о…
В России начались продажи обновленного внедорожника Lexus GX…
Ученые создали самую маленькую снежинку в…
Солист “Песняров” Андрей Еронин раскритиковал голос Аллы…
На японском рынке представлен спорткар Subaru Levorg 2.0 GT…
Ученые советуют пить молоко вместо…
Huawei начала оформлять предзаказы на смартфон Huawei Nova 5T в…
Юлия Высоцкая отказалась позировать на красной дорожке с коллегами по фильму…
В Россию привезли 3 варианта нового JAC…
В России представили эксклюзивный ноутбук Ideapad Slim…
Физик предложил создать гибрид человека и тихоходки для путешествий в…
WhatsApp блокирует своих…
Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении в…
Cake представила необычный электрический…
Mercedes-Benz снял с продажи в России модель…
Юлия Меньшова справляется со стрессом с помощью фразы…
Поклонник подал на Мадонну в суд из-за отмены ее…
Просмотреть все новости