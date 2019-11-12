Хилария и Алек Болдуин во второй раз за год потеряли ребенка

В сентябре этого года супруга голливудской звезды проинформировала поклонников о новой беременности, но недавно в своем микроблоге жена Алека Болдуина призналась, что плод замер на четвертом месяце. При этом она отметила, что не станет забывать о том, как им повезло с уже родившимися наследниками. Также пара намерена продолжить попытки родить девочку. Как известно, в апреле этого года жена звезды уже пережила смерть ребенка, сердце которого перестало биться в утробе.В браке Алек и Хилария Болдуин воспитывают дочь и троих сыновей. Младший наследник появился на свет в мае прошлого года. Также у актера есть дочь от отношений с Ким Бейсингер.