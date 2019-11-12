Трансжиры провоцируют потерю памяти в пожилом возрасте





Для того, чтобы определить, связан ли состав крови и количество трансжиров в ней с риском развития деменции и болезни Альцгеймера, ученые решили провести масштабное и длительное исследование. В эксперименте, длинной в 10 лет, приняли участие 1628 добровольцев старше 60 лет. На первом этапе исследования была проведена оценка основных когнитивных функций мозга, а также взяты пробы крови испытуемых. Спустя десятилетие специалисты повторили эти же манипуляции и сопоставили полученные данные.В результате оценки показателей стало очевидно, что при увеличении количества трансжиров в крови серьезно возрастает вероятность возникновения деменции. При этом их минимальное содержание в организме свидетельствует о нормальной функциональности мозга и отсутствии предпосылок к развитию слабоумия.Снизить риск вероятности появления деменции или болезни Альцгеймера, по мнению специалистов, можно, если придерживаться принципов правильного питания, отказаться от вредных привычек и сбалансировав свой рацион. Ученые уверены, что средиземноморская диета, в составе которой практически отсутствуют трансжиры, сможет не только предупредить развитие слабоумия, но и оказать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Именно поэтому эксперты советуют в качестве профилактики подобных заболеваний использовать правильное питание, основу которого составляют злаковые, овощи и фрукты.