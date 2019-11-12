Эксперты из Саудовской Аравии оценили себестоимость добычи нефти в России
Эксперты компании Saudi Aramco из Саудовской Аравии оценили себестоимость нефти в разных странах мира. Россия попала в верхнюю часть данного спектра, при расчете этих показателей специалисты анализировали добычу как на суше, так и в море.
Себестоимость нефти в РФ оказалась одной из самых больших в мире. Показатели России – 42 доллара на суше и 44 доллара в море. По этому показателю РФ уступают лишь некоторые страны: Казахстан, США, Ангола, Таиланд, Китай, Индия и Азербайджан, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Наиболее низкая себестоимость добычи нефти, отмечают эксперты компании Saudi Aramco, у Саудовской Аравии и Кувейта – 17 долларов за баррель. При этом специалисты обратили внимание на то, что данный показатель зависит не только от особенностей месторождений и используемых технологий, но и от налогов. Например, в себестоимости добываемой в России нефти в 2019 году 31,9 доллара из 42 приходится на налоговые отчисления в государственный бюджет, передает издание Argumenti.ru.
Представители компании Saudi Aramco отметили, что целью их исследования было установление точки безубыточности. Этот показатель позволяет понять, при каких ценах на нефть в разных странах мира выгодно добывать «черное золото», а при каких нет. Такой анализ помогает прогнозировать поведение основных поставщиков нефти на мировом рынке в ответ на колебания стоимости.
Себестоимость нефти в РФ оказалась одной из самых больших в мире. Показатели России – 42 доллара на суше и 44 доллара в море. По этому показателю РФ уступают лишь некоторые страны: Казахстан, США, Ангола, Таиланд, Китай, Индия и Азербайджан, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Наиболее низкая себестоимость добычи нефти, отмечают эксперты компании Saudi Aramco, у Саудовской Аравии и Кувейта – 17 долларов за баррель. При этом специалисты обратили внимание на то, что данный показатель зависит не только от особенностей месторождений и используемых технологий, но и от налогов. Например, в себестоимости добываемой в России нефти в 2019 году 31,9 доллара из 42 приходится на налоговые отчисления в государственный бюджет, передает издание Argumenti.ru.
Представители компании Saudi Aramco отметили, что целью их исследования было установление точки безубыточности. Этот показатель позволяет понять, при каких ценах на нефть в разных странах мира выгодно добывать «черное золото», а при каких нет. Такой анализ помогает прогнозировать поведение основных поставщиков нефти на мировом рынке в ответ на колебания стоимости.
Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:08