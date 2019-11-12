Психологи назвали 5 факторов, увеличивающих шансы на секс





Многочисленные курсы по "пикапу" долгое время оставались популярными на территории России. В последнее время психологи занялись изучением вопросов, которые влияют на сексуальное желание обоих полов. Оказалось, что некоторые факторы, которые женщины и мужчины считают привлекательными, существенно влияют на вероятность интимной близости. Ученые из Швейцарии и Ирландии путем опросов и исследований определили, что черты внешности и особенное поведение могут повысить шансы на близость с партнером ночью.К примеру, женщины находили сексуальным наличие шрамов у мужчин, поскольку это вызывает у них ассоциацию с возможным бурным романом и "опасностью" потенциального любовника. Мужественности также может добавить и серьезное выражение лица. Некоторые парапсихологи утверждают, что длина безымянного пальца у сильного пола отвечает за способности в постели. А вот положение подбородка может оказать эффект на любого. К примеру, у девушек, склонивших голову набок, появляется кокетливый вид, а поднятая челюсть у мужчин говорит о его уверенности в себе. Кроме прочего, психологи рекомендуют женщинам брать инициативу в свои руки, что отразится на продолжительныости отношений.