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Российские вертолеты Ми-8 оснастили защитой от самонаводящихся ракет

На уральских авиазаводах была проведена модернизация российских Ми-8. Теперь военные вертолеты оснащены защитой от самонаводящихся ракет.
Российские вертолеты Ми-8 оснастили защитой от самонаводящихся ракет

В Челябинской и Свердловской области технологи провели переоборудование более двух десятков вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ. В пресс-службе Центрального военного округа сообщается о предоставлении новых функций авиатранспорту на отечественных авиазаводах. Теперь на борту имеются комплексы обороны "Витебск" и "Вектор", защищающие от боеголовок с самонаводящейся технологией поражения. Дополнением к этому станет особенность оснащения, которое защищает не только само средство, в котором находится БКО, но и находящиеся поблизости дружественные вертолеты.

Кроме прочего, модернизация проводилась с учетом боевого опыта этих винтокрылых машин, что выразилось в нескольких особенностях. Они включают возможность перевозки до 26 военнослужащих воздушного десанта либо 12 раненых солдат, не считая различный груз при весе внешней обвески до 400 тонн. Для пилотов был упрощен доступ к приборной панели, которая обладает светотехнической функцией, позволяющей работать в условиях темноты, использовать визор ночного зрения и совершать посадки в необозначенных площадках.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:02

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