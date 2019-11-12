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СМИ сообщили об экстренной госпитализации вдовы Муслима Магомаева Тамары Синявской в Москве

СМИ предоставили сведения об экстренной госпитализации Тамары Синявской в одну из больницы Москвы. По предварительным данным, у вдовы Муслима Магомаева появились проблемы с сердечно-сосудистой системой.
СМИ сообщили об экстренной госпитализации вдовы Муслима Магомаева Тамары Синявской в Москве

Синявская, согласно заявлениям источников, была принята в кардиохирургическое отделение. На данный момент решается вопрос о необходимости последующего хирургического вмешательства. Известно, что артистка госпитализирована в понедельник, 11 ноября, но на данный момент нет информации о том, в какой больнице находится певица.

Как передает РЕН ТВ, подробности лечения вдовы Муслима Магомеева пока неизвестны. При этом представитель звезды уточняет, что она оказалась в больнице из-за планового обследования.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:19

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