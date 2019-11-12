СМИ сообщили об экстренной госпитализации вдовы Муслима Магомаева Тамары Синявской в Москве





Синявская, согласно заявлениям источников, была принята в кардиохирургическое отделение. На данный момент решается вопрос о необходимости последующего хирургического вмешательства. Известно, что артистка госпитализирована в понедельник, 11 ноября, но на данный момент нет информации о том, в какой больнице находится певица.Как передает РЕН ТВ, подробности лечения вдовы Муслима Магомеева пока неизвестны. При этом представитель звезды уточняет, что она оказалась в больнице из-за планового обследования.