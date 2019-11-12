Диетологи предупредили о повышенном риске диабета при употреблении сладкого на пустой желудок





Как отметила гастроэнтеролог Яна Соловьева, утром чувствительность желудка к инсулину самая низкая, поэтому вред от пищи уменьшается. Однако это не относится к сладостям, которые важно есть только после основного принятия пищи. Дело в том, что натощак выделяется больше инсулина для переработки быстрых углеводов. Если в желудке уже имеется запас пищи, этого не происходит, чем сохраняется выработка гормона. Это важно для профилактики развития диабета. Эксперты отметили, что количество способных синтезировать инсулин бета-клеток не увеличивается, поэтому после выработки этого вещества происходит их отмирание. Когда клетка живет дольше, риск развития раннего диабета уменьшается.Наличие слабости в теле и головокружения, наступающего после приема сладостей, может говорить о нехватке инсулина в крови. В таком случае человек должен принимать пищу чаще.