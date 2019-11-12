В России хотят сократить период использования шипованной резины





Сейчас по всей стране водители могут ездить на шипованной резине с начала сентября до конца мая или 273 дня. «Автодор» предлагает разработать для каждого из регионов период, во время которого можно будет использовать такие покрышки. Например, для Центрального региона России показатель составит 188 дней. Остальные части страны получат собственные нормы, зависящие от климата.В «Автодоре» уверены, что это поможет сэкономить миллиарды рублей, ежегодно направляемые на ремонт дорог. 90% ущерба, полученного дорожным полотном, приходится на зимний период. При этом, наибольшие повреждения встречаются на скоростных дорогах, имеющих разрешение на движение быстрее 70 км/ч. Именно поэтому также предлагается установить запрет на передвижение в зимнее время со скоростью, превышающей 70-80 км/ч. Это правило будет касаться всех типов дорог.За несоблюдение правил о шипованной резине хотят установить штраф, однако его размеры не указываются. Такое решение, считают в «Автодоре», приведет не только к улучшению состояния дорог по всей России, но и позволит местным и федеральному бюджетам перенаправить высвобожденные средства на другие программы.