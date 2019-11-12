Врачи: Прием пищи вечером вредит здоровью сердца у женщин





Новое исследование показывает, что женщины, которые кушают поздно вечером, подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. После изучения 112 испытуемых американские эксперты из Колумбийского университета обнаружили, что у тех, кто ел после 18:00, было больше опасных факторов, таких как гипертония, высокий индекс массы тела и плохой контроль уровня сахара в крови. Результаты показали, что каждый 1%-ный прирост калорий вечером увеличивает плохие показатели сердца. Это объясняется тем, что ночные перекусы тяжелой пищей держат организм в состоянии «повышенной готовности», когда он должен отдыхать.Человеческое тело не предназначено для переваривания пищи в поздние часы, поэтому потребляемые калории негативно влияют на обмен веществ. Исследование также принесло и хорошие новости, потому что изменение времени приема пищи - это простое, изменяемое поведение, которое может помочь укрепить защитные функции. Употребление блюд с низким содержанием углеводов до наступления темного времени суток является отличным решением для сердечно-сосудистой системы. Простое понимание и осознанность того, когда и что есть, может оказать существенное влияние на последствия для здоровья.