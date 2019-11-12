Анна Хилькевич призналась, что боялась остаться бездетной

В свои 33 года Анна Хилькевич воспитывает двоих детей, но в более юные годы она боялась остаться бездетной. Артистка отметила, что у нее не было предпосылок в виде проблем со здоровьем, но она слишком сильно хотела создать семью. Поэтому она боялась, что не сможет стать счастливой, но этот страх пропал с первой беременностью в 29 лет. Только после родов она осознала, насколько сильно ей повезло в жизни. Хилькевич призналась, что многие вещи приносят ей удовольствие и радость, а также она сильно любит жизнь, но материнство — лучшее, что происходило с ней.Анна Хилькевич в прошлых интервью на вопросы о карьере и семье отвечала, что не сможет выбрать, но теперь уверена, что хочет посвятить себя детям. Однако до сих пор она любит работать, особенно из дома.