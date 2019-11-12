Врач назвал эффективные способы предотвращения рака прямой кишки





Колоректальная онкология занимает третью строчку по распространенности в мире и вторую — по количеству смертей. Медики отмечают, что этот рак стал чаще диагностироваться среди граждан до 50 лет. Вероятность развития недуга повышает чрезмерное употребление красного мяса, колбас, сахара и алкоголя. Среди факторов риска числятся: ожирение, недостаточная активность в течении дня и курение. Также рак толстой кишки развивается от некоторых повреждений, а также полипов. Рената Гили считает важным вовремя проводить обследования с целью выявить онкологию.В 30-40% случаев кровь в кале может свидетельствовать о начале развития онкологии. Медик призывает отбросить страхи перед колоноскопией, поскольку эта процедура помогает обнаружить рак на ранних стадиях и спасти жизнь.