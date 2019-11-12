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Медики развенчали распространенные мифы о похмелье

Медики развенчали распространенные мифы о похмелье, собрав советы по поводу того, как предотвратить это состояние. Как оказалось, вино может привести к более серьезным последствиям, чем водка.

Специалисты отмечают, что красное вино содержит особые химические соединения, которые способны вызывать головную боль еще в процессе распития, если сравнивать с джином или водкуой. Похмелье на самом деле может приводить не только к тошноте и проблемам с координацией, но также к усталости и ослаблению иммунитета. Многие считают, что от последствий выпитого женщины и мужчины страдают в равной мере. Оказалось, что у представителей слабого пола более низкий процент воды в организме, что приводит к быстрому опьянению. Если чередовать напитки, избежать похмелья не получится, поскольку важно количество выпитого, а не его порядок.

Чтобы снизить симптомы, лучше пить обычную воду или изотоники, а не кофе. Избежать похмелья поможет жирная еда, но есть ее нужно перед употреблением алкоголя.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:37

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